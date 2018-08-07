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Глава МИД Филиппин назвал «важными» совместные морские учения АСЕАН и Китая
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Глава МИД Филиппин назвал «важными» совместные морские учения АСЕАН и Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Манила, 7 августа /Синьхуа/ — План Китая и АСЕАН по проведению совместных морских учений в Южно-Китайском море «очень важен» для региона. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано.
"Эти учения важны", — сказал А. П. Кайетано корр. Синьхуа на пресс-конференции.
"Наличие совместных военных учений очень важно хотя бы для предотвращения происшествий, а также для наращивания межармейских связей, чтобы мы могли лучше разговаривать друг с другом", — отметил А. П. Кайетано.
Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И на прошлой неделе в Сингапуре сообщил, что Китай и страны АСЕАН проведут в октябре совместные морские учения. —0—
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