Глава МИД Филиппин назвал «важными» совместные морские учения АСЕАН и Китая

Манила, 7 августа / Синьхуа / — План Китая и АСЕАН по проведению совместных морских учений в Южно-Китайском море «очень важен» для региона. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано.

"Эти учения важны", — сказал А. П. Кайетано корр. Синьхуа на пресс-конференции.

"Наличие совместных военных учений очень важно хотя бы для предотвращения происшествий, а также для наращивания межармейских связей, чтобы мы могли лучше разговаривать друг с другом", — отметил А. П. Кайетано.