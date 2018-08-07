«Посейдон» защитит британские воды от субмарин России 

Вооруженные силы Великобритании и Норвегии договорились вместе оборонять Северную Атлантику и Балтику от российских подводных лодок с помощью американских патрульных противолодочных самолётов Boeing P-8 «Посейдон» (Poseidon). Хотя эти машины появились ещё во времена холодной войны, в мире неизвестны случаи их боевого применения. Поэтому, отмечают эксперты, невозможно судить, насколько эффективно защитит «Посейдон» Европу от российского подводного флота.
Великобритания, Норвегия и Соединённые Штаты подтвердили, что первый из девяти самолётов будет поставлен в Великобританию в следующем году, сообщает The Daily Telegraph. Каждый «Посейдон» обойдётся Соединенному королевству в 3 млрд фунтов стерлингов. Норвегия закупит пять таких же самолётов. Лондон договорился с Осло о совместном использовании военных объектов: британские «Посейдоны» будут базироваться на базе королевских ВВС в шотландском Лоссимуте, и эта же база будет оказывать оперативную и материально техническую поддержку норвежским самолётам.
В британском минобороны отмечают, что военно-морские силы НАТО в Северной Атлантике и Балтийском море подвергаются особому риску в связи со значительным увеличением активности российских подводных лодок в регионе. По словам министра обороны Гэвина Вильямсона, увеличение военно-морской активности в Атлантике говорит «о растущей агрессии и напористости России». Вильямсон указал, что в 2017 году Королевские ВМС Великобритании были вынуждены целых 33 раза реагировать на опасное приближение российских кораблей к собственным территориальным водам, в то время как в 2010 это случилось только один раз. Решение закупить американские «охотники за подлодками» было принято Великобританией еще в 2015 году. Как отмечает The Daily Telegraph, на этот шаг Лондон побудила «агрессивная политика» России в Грузии и на Украине. «Подводные лодки являются самой мощной частью российского флота, и даже небольшое их количество может стать головной болью для военно-морских сил НАТО», — резюмирует издание.
Патрульный противолодочный самолёт P-8 создан на базе гражданского лайнера Boeing 737-800. Пентагон планирует заменить им морально устаревший, созданный в 1960-х годах Lockheed P-3 Orion и уже приобрёл более 80 таких машин. Также два «Посейдона» находятся на вооружении Австралии. Ещё восемь самолётов экспортной модификации P-8I «Нептун» были поставлены в Индию. На «Посейдоне» установлено радиолокационное оборудование, позволяющее обнаруживать находящиеся на перископной глубине подводные лодки. Во внутреннем оружейном отсеке могут быть размещены торпеды Mark 54 и глубинные бомбы. Подкрыльевые пилоны предназначены для противокорабельных ракет AGM-84 «Гарпун» (Harpoon).
Проблема этого самолёта такая же, как и у его предшественника: никто не видел его боевое применение, отмечает News.ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин: «Поэтому сложно судить, насколько эффективен подобный самолёт для противолодочной борьбы, ему негде было продемонстрировать свои возможности». Теоретически беда всех «противолодочников» заключается в невозможности обнаружить идущую на глубине субмарину c помощью установленных на самолёте радаров и магнитометров, добавляет эксперт. Для этого с воздушного судна необходимо спускать на воду гидроакустические буи, что существенно сокращает возможности противолодочных самолётов по сравнению с кораблями.