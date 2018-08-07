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МиГ-31 с «Кинжалом» и Су-57 впервые выступят с летной программой на «Армии-2018»
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МиГ-31 с «Кинжалом» и Су-57 впервые выступят с летной программой на «Армии-2018» 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Истребители Су-57 и МиГ-31К до этого поднимались в воздух и пролетали перед зрителями только в ходе парада Победы в Москве.
Сверхзвуковой перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и истребитель пятого поколения Су-57 впервые продемонстрируют летную программу в рамках форума «Армия-2018».
Информация об этом была размещена на сайте мероприятия.
Боевые машины поднимутся в воздух с аэродрома Кубинка как в дни с ограниченным посещением, так и в открытые для всех желающих. Судя по расписанию, полеты истребителей начнутся 21 августа в 12:45, 23 августа в 12:31, 24 августа в 14:00, 25 августа в 13:49 и 26 августа в 14:30.
Каждое из выступлений МиГ-31К и Су-57 в рамках демонстрационной программы продлится десять минут.
Ракетный комплекс «Кинжал» был представлен Владимиром Путиным в марте текущего года. Он предназначен в первую очередь для нанесения ударов по авианосцам и эсминцам. К цели ракета идет с гиперзвуковой скоростью, а ее носитель — самый быстрый серийный истребитель в мире МиГ-31 — позволяет быстро доставить «Кинжал» к месту пуска.
Впервые самолеты МиГ-31К, а также истребители пятого поколения Су-57 увидели зрители парада Победы в небе над Красной площадью.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот».
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