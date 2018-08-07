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Миг-31 с «Кинжалом» и Су-57 покажут на форуме «Армия-2018»
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Миг-31 с «Кинжалом» и Су-57 покажут на форуме «Армия-2018» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сверхзвуковой МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и истребитель пятого поколения Су-57 совершат полеты на публике в рамках форума «Армия-2018».
В программе «Армии-2018» указано, что показы маневренных характеристик Миг-31К и Су-57 будут проходить почти во все дни форума. Полеты истребителей пройдут 21 августа (12.45-12.55), 23 августа (12.31-12.42), 24 августа (14.00-14.10), 25 августа (13.49-13.59) и 26 августа (14.30-14.40).
Напомним, истребители Су-57 и МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» впервые пролетели над Москвой в ходе парада Победы.
Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом «Кинжал», в США признавали «серьезной угрозой» для потенциальных противников Москвы.
В марте президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, впервые рассказал о новейшем российском вооружении, среди которого была и гиперзвуковоя система «Кинжал».
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