Миг-31 с «Кинжалом» и Су-57 покажут на форуме «Армия-2018»

Сверхзвуковой МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и истребитель пятого поколения Су-57 совершат полеты на публике в рамках форума «Армия-2018».

В программе «Армии-2018» указано, что показы маневренных характеристик Миг-31К и Су-57 будут проходить почти во все дни форума. Полеты истребителей пройдут 21 августа (12.45-12.55), 23 августа (12.31-12.42), 24 августа (14.00-14.10), 25 августа (13.49-13.59) и 26 августа (14.30-14.40).

Напомним, истребители Су-57 и МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» впервые пролетели над Москвой в ходе парада Победы.

Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом «Кинжал», в США признавали «серьезной угрозой» для потенциальных противников Москвы.