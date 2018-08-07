Подведены итоги всеармейского конкурса специалистов войск связи Вооруженных Сил

Высокие результаты показали курсанты Военной академии связи, получив наибольший балл в 17 номинациях из 31, заняв в итоге общекомандное первое место.

Подведены итоги всеармейского конкурса по выучке подразделений и специалистов войск связи Вооруженных Сил «Уверенный прием — 2018», в котором приняли участие 14 команд, 54 экипажа и 287 лучших специалистов связи. Соревнования проходили в 31 номинации.

Высокие профессиональные результаты показали курсанты Военной академии связи, получив наибольший балл в 17 номинациях.

Конкурс показал высокую готовность войск связи к выполнению поставленных задач, значительный рост профессионального мастерства команд, экипажей и специалистов связи Вооруженных Сил — борьба уже идет на десятые доли секунды –— здесь важную роль играет психологическая подготовка участников.