Лагерный сбор российских специалистов радиоэлектронной борьбы стартовал в Таджикистане

В ходе практических действий военнослужащие отработают задачи подавления радиосетей и линий КВ и УКВ радиосвязи

На полигоне Ляур Республики Таджикистан начался лагерный сбор с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201 российской военной базы.

В ходе практических действий военнослужащие отработают задачи подавления радиосетей и линий КВ и УКВ радиосвязи, в частности блокировку каналов управления и передачи данных беспилотных летательных аппаратов условного противника. Кроме того, специалисты РЭБ выполнят нормативы маскировке, организации охраны и обороны, подавлению сигналов радиоуправляемых фугасов и мин, развёртыванию станций и комплексов РЭБ. Военнослужащие применяют новейшие комплексы РЭБ «Борисоглебск», уникальные мобильные комплексы «Леер-3», предназначенные для воздействия на навигационные системы авиации условного противника.

Лагерный сбор продлится до 25 августа, в нем принимают участие более 60 военнослужащих, задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.