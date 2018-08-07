Лагерный сбор российских специалистов радиоэлектронной борьбы стартовал в Таджикистане 

В ходе практических действий военнослужащие отработают задачи подавления радиосетей и линий КВ и УКВ радиосвязи
На полигоне Ляур Республики Таджикистан начался лагерный сбор с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201 российской военной базы.
В ходе практических действий военнослужащие отработают задачи подавления радиосетей и линий КВ и УКВ радиосвязи, в частности блокировку каналов управления и передачи данных беспилотных летательных аппаратов условного противника. Кроме того, специалисты РЭБ выполнят нормативы маскировке, организации охраны и обороны, подавлению сигналов радиоуправляемых фугасов и мин, развёртыванию станций и комплексов РЭБ. Военнослужащие применяют новейшие комплексы РЭБ «Борисоглебск», уникальные мобильные комплексы «Леер-3», предназначенные для воздействия на навигационные системы авиации условного противника.
Лагерный сбор продлится до 25 августа, в нем принимают участие более 60 военнослужащих, задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.
201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.