Новые объекты инфраструктуры 201-й российской военной базы будут введены в строй уже в октябре 

После этого российское соединение станет автономным и самодостаточным во всех отношениях –— со своей электростанцией, госпиталем, детсадом, школой, магазинами, прачечной, другими объектами, необходимые для полноценной жизнедеятельности военнослужащих.
На 201-й российской военной базе в Таджикистане уже в октябре будут введены в эксплуатацию новые объекты инфраструктуры, такие как столовая, казарма, спортивный комплекс «Спарта», а также новая электростанция выходной мощностью 2000МВт.
Сейчас в случае внештатного отключения электроэнергии запускаются дизель-генераторы, которые обеспечивают энергией только некоторые здания на военной базе, но после введения в строй новой электростанции она полностью закроет потребности в электроэнергии базы.
После завершения строительства запланированных объектов российская военная база станет автономной и самодостаточной во всех отношениях, на территории соединения есть свой госпиталь, детский сад, школа, магазины, прачечная, котельная и другие объекты, необходимые для полноценной жизнедеятельности военнослужащих.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.