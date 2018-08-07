«Алмаз-Антей» создаст систему фото и видеофиксации в Брянской области 

Концерн «Алмаз-Антей» намерен разработать и установить систему фото и видеофиксации в Брянской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. Об этом была достигнута договоренность на встрече главы области Александра Богомаза с представителями предприятия.
В настоящий момент предприятие осуществляет разработку, создание ПО, монтаж и обслуживание фото и видеокомплексов. Разработанное собственное программное обеспечение для центров обработки информации ГИБДД совместимы с комплексами любых производителей.
Финансовые затраты по реализации проекта возьмет на себя концерн. «Алмаз-Антей» планирует создать систему фото и видеофиксации в Брянской области за один-два года.