Малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк» блокировал действия судна условного противника

При сближении с ним экипаж МРК встретил сопротивление и применил по нарушителю артиллерийскую установку А-190 «Универсал».

Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Вышний Волочек» обнаружил и уничтожил корабль условного противника в ходе выполнения плановых учебно-боевых задач в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения, во время выполнения элементов специальной курсовой задачи по ведению боя одиночным кораблём, расчёт противовоздушной обороны (ПВО) корабля обнаружил беспилотный летательный аппарат (БЛА), который совершил пролёт над кораблём и изменил курс в обратном направлении. Беспилотник совершал маневры под управлением с неопознанного судна, которое находилось в морской акватории с выключенной системой опознавания и отсутствующим в сети каналом радиосвязи.

Огнем артиллерии условная воздушная цель была поражена, при сближении с судном-нарушителем «Вышний Волочок» встретил сопротивление и применил по условному противнику артиллерийскую установку А-190 «Универсал».