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Замглавы Минобороны провел переговоры с властями Пакистана
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Замглавы Минобороны провел переговоры с властями Пакистана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с властями Пакистана региональную безопасность, взаимодействие в военной и военно-технических областях, сообщает во вторник Минобороны России.
Фомин посетил Пакистан 6-7 августа для участия в первом заседании российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности.
"На заседании подробно обсужден весь спектр двустороннего российско-пакистанского военного сотрудничества, включая взаимодействие по линии видов и родов ВС РФ", — говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено сотрудничеству в области военного образования. Результатом заседания стало подписание рамочного контракта «О приеме на обучение военнослужащих Исламской Республики Пакистан в военно-учебные заведения Минобороны РФ». Отмечается, что сформирована надежная нормативно-правовая база, позволяющая организовать полноценное обучение пакистанских военнослужащих в российских военных вузах.
Кроме того, в рамках визита генерал-полковник Фомин провел ряд встреч с военно-политическим руководством Пакистана.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях. Подтвержден настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", — сообщает Минобороны.
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