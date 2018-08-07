На острове Гогланд завершается первая смена молодежного военно-патриотического лагеря

Вторая смена начнется 8 августа походом на учебном корабле Балтийского флота от причальной стенки Кронштадта

На острове Гогланд завершается первая смена военно-патриотического лагеря, которая стартовала 1 августа.

Для ребят был оборудован полевой лагерь, организовано приготовление пищи с использованием военной полевой кухни, занятия и обучение проводились на учебно-материальной базе воинской части.

Также у юнармейцев и суворовцев проходили занятия по выполнению поисковых работ, помощь при этом оказывало штатное инженерно-сапёрное подразделение Западного военного округа.

Специалисты центра подводных исследований, преподаватели и военнослужащие провели с детьми занятия и прочитали лекции, кроме того, для детей организовали однодневный поход по историческим местам острова с посещением маяка.

В первой смене приняли участие до 30 юнармейцев из Краснодарского края и суворовцев Санкт-Петербургского военного училища.

Вторая смена начнется 8 августа походом на учебном корабле Балтийского флота от причальной стенки Кронштадта.