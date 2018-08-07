ОКБ им. Симонова приступило к испытаниям нового тяжелого беспилотника

КАЗАНЬ , 7 августа. / ТАСС /. Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова начало испытания тяжелого беспилотного летательного аппарата, который может стать основной машиной для мониторинга Северного морского пути. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Ильдар Мингалеев.

"Сейчас мы вывели на первый этап заводских испытаний тяжелый беспилотник. По спектру задач эта машина может рассматриваться основной в части мониторинга Северного морского пути", — сказал Мингалеев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что ОКБ им. Симонова в прошлом году провело испытания еще одного беспилотника грузоподъемностью 5 т. Параметры нового аппарата он не уточнил, сославшись на служебную тайну.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ОКБ им. Симонова Александр Гомзин был арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей, выделенных на создание тяжелого беспилотника. Позже его отпустили под подписку о невыезде. По словам Мингалеева, инцидент не повлиял на деятельность предприятия. «Там все хорошо», — сказал он.

Опытное конструкторское бюро имени М. П. Симонова (бывшее ОКБ «Сокол») с 2014 года разрабатывает проект тяжелого беспилотника, который предназначен для решения боевых задач в Арктике. Согласно техзаданию, пятитонный беспилотник должен преодолевать без дозаправки 10 тыс. км пути, непрерывно находиться в воздухе не менее 48 часов и подниматься на высоту до 12 тыс. м.

ОКБ «Сокол» было основано в 1959 году. С 1960-х годов занялось беспилотной тематикой. На предприятии были разработаны воздушные мишени на базе пилотируемых самолетов МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, Л-29, мишени Ла-17ММ.