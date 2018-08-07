Ещё
В Самарской и Оренбургской областях проходит первое совместное учение военной полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской и Оренбургской областях проходит первое совместное учение военной полиции 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Военным полицейским предстоит развернуть блокпосты на федеральных, региональных и ведомственных трассах, организовать сопровождение колонн военной техники, контрольно-пропускной режим во время условного военного положения.
В Самарской и Оренбургской областях начались первое совместное учение военной полиции. К ним также привлекаются представители комендатур из Ульяновской области, военной автоинспекции из Республики Башкортостан и Челябинской области, местные правоохранительные органы, разведывательные отряды, мотострелковые и инженерные подразделения, расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа.
Военным полицейским предстоит развернуть блокпосты на федеральных, региональных и ведомственных трассах, организовать сопровождение колонн военной техники, отразить нападение на блокпост в городе, организовать контрольно-пропускной режим во время условного военного положения, наладить взаимодействие с представителями других силовых ведомств.
Активная фаза учения состоится завтра, основные действия будут разворачиваться в Тоцком гарнизоне. Всего в практических действиях принимают участие более 40 подразделений.
ТК «Звезда»: последние новости
«Туполев» представил опытный образец глубоко модернизированного ракетоносца Ту-22М3 В Новороссийске началось учение с соединением кораблей охраны водного района Марокко, ЮАР и Индия присоединятся в 2019 году к международному конкурсу «Десантный взвод»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой177
Найден зачинщик ссоры России и Греции68
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео152
Умер Игорь Славинский9
Украина хочет окончательно «оторваться» от России135
Видео
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
02:00
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео
Армия Оружие
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение