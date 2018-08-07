В Самарской и Оренбургской областях проходит первое совместное учение военной полиции

Военным полицейским предстоит развернуть блокпосты на федеральных, региональных и ведомственных трассах, организовать сопровождение колонн военной техники, контрольно-пропускной режим во время условного военного положения.

В Самарской и Оренбургской областях начались первое совместное учение военной полиции. К ним также привлекаются представители комендатур из Ульяновской области , военной автоинспекции из Республики Башкортостан Челябинской области , местные правоохранительные органы, разведывательные отряды, мотострелковые и инженерные подразделения, расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа.

Военным полицейским предстоит развернуть блокпосты на федеральных, региональных и ведомственных трассах, организовать сопровождение колонн военной техники, отразить нападение на блокпост в городе, организовать контрольно-пропускной режим во время условного военного положения, наладить взаимодействие с представителями других силовых ведомств.

Активная фаза учения состоится завтра, основные действия будут разворачиваться в Тоцком гарнизоне. Всего в практических действиях принимают участие более 40 подразделений.