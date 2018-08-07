Морские пехотинцы Новороссийской ВМБ захватят укрепрайон условного противника

Командование общевойскового объединения проводит двусторонние тактические учения на общевойсковых и морских полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии Крыма и Кубани.

В рамках проведения зачетного тактического учения (ЗТУ) соединения кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) подразделения морской пехоты высадятся на необорудованное побережье с целью захвата командного пункта условного противника.

В ходе ЗТУ, которое продлится до 10 августа, морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» обеспечит проход через минные заграждения отряду десантных катеров тактической группы.

После очистки фарватера от противокорабельных мин десантные катера на полном ходу подойдут к берегу и проведут высадку подразделений морской пехоты для захвата условного укрепрайона «противника».

Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Новороссийской ВМБ будет играть роль условного противника, оказывая вооруженное сопротивление из укрытий.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой в ходе учения будут использованы средства имитации.

В соответствии с решением командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова командование общевойскового объединения проводит двусторонние тактические учения на общевойсковых и морских полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани в период с 1 по 15 августа.

В общей сложности в них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.