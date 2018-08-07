Ещё
Морские пехотинцы Новороссийской ВМБ захватят укрепрайон условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морские пехотинцы Новороссийской ВМБ захватят укрепрайон условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Командование общевойскового объединения проводит двусторонние тактические учения на общевойсковых и морских полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани.
В рамках проведения зачетного тактического учения (ЗТУ) соединения кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) подразделения морской пехоты высадятся на необорудованное побережье с целью захвата командного пункта условного противника.
В ходе ЗТУ, которое продлится до 10 августа, морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» обеспечит проход через минные заграждения отряду десантных катеров тактической группы.
После очистки фарватера от противокорабельных мин десантные катера на полном ходу подойдут к берегу и проведут высадку подразделений морской пехоты для захвата условного укрепрайона «противника».
Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Новороссийской ВМБ будет играть роль условного противника, оказывая вооруженное сопротивление из укрытий.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой в ходе учения будут использованы средства имитации.
В соответствии с решением командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова командование общевойскового объединения проводит двусторонние тактические учения на общевойсковых и морских полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани в период с 1 по 15 августа.
В общей сложности в них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Марокко, ЮАР и Индия присоединятся в 2019 году к международному конкурсу «Десантный взвод» «Туполев» представил опытный образец глубоко модернизированного ракетоносца Ту-22М3 В Новороссийске началось учение с соединением кораблей охраны водного района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой178
Найден зачинщик ссоры России и Греции68
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео157
Умер Игорь Славинский9
Украина хочет окончательно «оторваться» от России136
Видео
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
02:00
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео
Армия Оружие
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение