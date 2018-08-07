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В Новороссийске началось учение с соединением кораблей охраны водного района
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В Новороссийске началось учение с соединением кораблей охраны водного района 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Согласно его замыслу, корабли Черноморского флота в составе двух тактических групп отработают вопросы по противодействию атакам как воздушных средств нападения условного противника, так и морских.
На Черноморском флоте в соответствии с планом боевой подготовки в морских полигонах Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) началось зачетное тактическое учение (ТУ) соединения кораблей охраны водного района.
В рамках учения корабли в составе двух тактических групп отработают задачи по противодействию атакам условного воздушного и надводного противника. В частности, малые противолодочные корабли «Поворино» и «Ейск» выполнят стрельбы по воздушным целям из зенитного ракетного комплекса «Оса», а также применят артиллерию по буксируемому щиту, имитирующему корабль «противника».
Действиями сил в море руководит командир бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Дмитрий Ефремов.
В соответствии с решением командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова командование общевойскового объединения проводит двусторонние тактические учения на общевойсковых и морских полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.
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