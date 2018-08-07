В Новороссийске началось учение с соединением кораблей охраны водного района

Согласно его замыслу, корабли Черноморского флота в составе двух тактических групп отработают вопросы по противодействию атакам как воздушных средств нападения условного противника, так и морских.

На Черноморском флоте в соответствии с планом боевой подготовки в морских полигонах Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) началось зачетное тактическое учение (ТУ) соединения кораблей охраны водного района.

В рамках учения корабли в составе двух тактических групп отработают задачи по противодействию атакам условного воздушного и надводного противника. В частности, малые противолодочные корабли «Поворино» и «Ейск» выполнят стрельбы по воздушным целям из зенитного ракетного комплекса «Оса», а также применят артиллерию по буксируемому щиту, имитирующему корабль «противника».

Действиями сил в море руководит командир бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Дмитрий Ефремов