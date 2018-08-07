Тактическое учение с усиленным батальоном ЗВО стартовало на одном из специализированных полигонов Ленинградской области

В ходе учения была опробована единая комбинированная система противотанковой обороны, которая включает в себя огневые средства артиллерии, управляемые ракетные комплексы, управляемые минные поля и фугасы.

На полигоне в Ленинградской области стартовало тактическое учение с мотострелковым батальоном, усиленным танковой ротой.

В ходе проведения учения была опробована единая комбинированная система противотанковой обороны, которая включает в себя огневые средства артиллерии, управляемые ракетные комплексы, управляемые минные поля и фугасы, ручные и станковые противотанковые средства мотострелковых подразделений, а также средства визуальной и радиоэлектронной разведки и целеуказания с применением беспилотных летательных аппаратов.

К учениям привлечено более 500 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники.