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Тактическое учение с усиленным батальоном ЗВО стартовало на одном из специализированных полигонов Ленинградской области
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Тактическое учение с усиленным батальоном ЗВО стартовало на одном из специализированных полигонов Ленинградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения была опробована единая комбинированная система противотанковой обороны, которая включает в себя огневые средства артиллерии, управляемые ракетные комплексы, управляемые минные поля и фугасы.
На полигоне в Ленинградской области стартовало тактическое учение с мотострелковым батальоном, усиленным танковой ротой.
В ходе проведения учения была опробована единая комбинированная система противотанковой обороны, которая включает в себя огневые средства артиллерии, управляемые ракетные комплексы, управляемые минные поля и фугасы, ручные и станковые противотанковые средства мотострелковых подразделений, а также средства визуальной и радиоэлектронной разведки и целеуказания с применением беспилотных летательных аппаратов.
К учениям привлечено более 500 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники.
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