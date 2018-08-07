«Грузинский урок» создал новую российскую армию

Атака Саакашвили на Цхинвал застало российский Генштаб в состоянии переезда, а армию — в ожидании давно назревшей реформы. Как вспоминают военные, приказы нередко отдавались по мобильникам, а вместо бомбардировщиков на грузинские колонны направляли не предназначенные для этого стратегические разведчики. Какие уроки извлекла для себя армия из неблестящей победы в пятидневной войне?

Не образцовая операция

Глава Центра военного прогнозирования, полковник Анатолий Цыганок в своей монографии о пятидневной войне отмечает: несмотря на скоротечность боев и ограниченный театр военных действий, операции наших войск (занятие Цхинвала, наступления на Гори и Мегрелию, десант в Поти и т.д.) нельзя назвать «малой войной». В целом с обеих сторон участвовали 20-30 тысяч человек, были задействованы сразу несколько родов войск: сухопутные силы с активным использованием бронетехники, артиллерии и ракетных вооружений, авиация и ВМФ.

Пятидневную кампанию можно было считать своего рода «смотром» армии в тогдашнем ее состоянии. И этот смотр выявил целый клубок проблем. Да, с военной точки зрения, цель была достигнута. Хотя передовые подразделения 58-й армии и пошли через Рокский тоннель лишь через 14 часов после начала грузинской атаки на Цхинвал, но развертывание войск между Джавой и Цхинвалом прошло быстро. Югоосетинская столица к 10 августа была полностью освобождена.

И как принято считать, через 48 часов после начала операции грузинские ВВС были подавлены, а взаимодействие между наземными частями нарушено. По итогам, противник был выбит из Южной Осетии , и из абхазского Кодорского ущелья.

И все же специалисты не считают «принуждение к миру» образцом военной операции.

Ночная атака на Цхинвал 8 августа застала наших армейских стратегов врасплох, считает военный эксперт Алексей Леонков . «Можно вспомнить, что накануне войны был затеян перевод Генштаба из одного помещения в другое, т.е. армия на некоторое время осталась вообще без управления», — напоминает эксперт. Об том же в беседе с газетой ВЗГЛЯД вспомнил и генерал-майор авиации в отставке Александр Цалко: «Главное оперативное управление кому-то вздумалось переселять из-за ремонта. Людей там поувольняли, Генштаб не работал… Был бардак».

«Принудить грузин к миру удалось только большим напряжением ресурсов наших вооруженных сил.

Причем, эти ресурсы, в частности, военная техника, применялись не совсем правильно, — полагает Леонков. — Можно вспомнить потери наших ВВС от наших же ПВО».

Действительно, были сообщения о том, что три из шести сбитых российских самолетов пострадали от «дружественного огня». Пилот первого из потерянных самолетов (Су-25, предположительно, сбит из ПЗРК по ошибке югоосетинскими ополченцами, которые просто не знали об участии нашей авиации) Олег Теребунский, катапультировался, и едва не погиб — причем, утверждалось, что по парашюту стреляли, и наши военнослужащие, и ополченцы. Жизнь летчику спас Роберт Кокойты — брат тогдашнего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты ; он запретил ополченцам убивать летчика, взятого ими в плен.

Генерал-майор авиации в отставке Цалко напомнил: из-за ошибочного решения руководства был потерян стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Звено этих дорогостоящих машин отправили бомбить грузинскую колонну (работа для «обычного» бомбардировщика Су-25).

«Войска прошли через Рокский тоннель, а после выяснилось, что средства связи между ними не работают», — отмечает Алексей Леонков. Войска вынуждены были в тяжелейших условиях начинать боевые действия, вторит Цалко: «Если бы грузины перекрыли тоннель, мы бы там кровью харкали, что называется. Все делалось на героизме личного состава, управляли войсками по мобильным телефонам».

9 августа штабная колонна командующего 58-й армией Анатолия Хрулёва случайно наткнулась на передовые части грузинской бригады, готовившейся к второй атаке на Цхинвал. «Командарм-58» получил осколочное ранение в ногу — чего явно бы не случилось, будь у войск все в порядке со связью.

Остаются вопросы и к скорости реагирования армии на начало агрессии грузинской стороны. Только благодаря тому, что у нас в Южной Осетии находился контингент миротворцев, республике удалось продержаться с утра 8 августа, и до того времени, когда подошли российские войска, напоминает Леонков. «Потом, сказалось то, что в отражении агрессии участвовали люди, которые уже имели боевой опыт, — резюмирует эксперт. — Так что говорить, что это была выдающаяся победа, было бы неправильно. Поэтому и была затеяна военная реформа».

Война заставила задуматься о новом облике армии

Война «08.08.08» стала стартовой точкой, с которой начались все значимые реформы в вооруженных силах, — соглашаются специалисты. «Именно этот конфликт показал необходимость крупномасштабной военной реформы, и именно ему мы обязаны тем, что эти реформы были проведены», — отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД независимый военный эксперт Антон Лавров

«С момента распада Союза в нашей армии создавался клубок проблем: менялась форма управления, сокращался личный состав вооруженных сил, разъединялись различные командования. Но в результате неожиданного события — августовской войны выяснилось, что все эти перемены не привели к увеличению боеспособности армии», — указывает Алексей Леонков. По его оценке, к тому времени «армия представляла собой некий гибрид пережитка советского прошлого и несформировавшегося российского будущего». «В ней не хватало контрактников, профессиональных военнослужащих, новых средств связи. Вспомним, хотя бы отношение к армии в обществе в 2008 году: служить никто особо не рвался», — отмечает Леонков.

Лавров полагает: все же надо отдать должное руководству Минобороны десятилетней давности. Менее чем через три месяца после завершения кампании, в начале октября 2008-го глава ведомства Анатолий Сердюков (который к тому моменту уже полтора года был министром), анонсировал пакет реформ, призванных придать армии «новый облик». Были сообщения, что «новый облик» обсуждался и до 8 августа, но война явно послужила катализатором перемен.

«От некоторых изменений, предпринятых тогда, отказались — например, от перехода на бригадную структуру армии. Как известно, перешли обратно к дивизионной», — напоминает Лавров. Также напомним, что с приходом Сергея Шойгу было пересмотрено решение его предшественника о сокращении и укрупнении авиабаз.

«Но, например, начало масштабного перевооружения армии — это заслуга бывшего министра», — указывает Лавров.

При всех известных претензиях к итогам работы Сердюкова, именно при нем российская армия начала получать гораздо больше новых и модернизированных вооружений, отмечает собеседник. «Речь не только о закупке новых единиц вооружений, но и НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по модернизации вооружений, были начаты именно до 2012 года. Реформы были бы невозможны, если бы их производил человек из системы. Его заслуга — то, что реформу удалось сделать масштабной».

Что было, и что стало

В первую очередь, следует выделить отказ от концепции мобилизационной армии советского образца, и переход к армии постоянной боевой готовности — более компактной, но и более боеспособной армии. Большая, чем ранее, роль была отведена контрактной службе. С другой стороны, вернулось нормальное комплектование частей в виде полков и дивизий.

Большее внимание было уделено развитию авиации. Кроме того, оказалось, что грузинская беспилотная авиация превосходит российскую, указывает Лавров. Августовская кампания «спровоцировала» большую заинтересованность военного руководства России в развитии этой отрасли.

Серьезный прорыв был достигнут в обеспечении средствами связи. Самое главное — обеспечение связью в тактическом звене на уровне взвода, отделения. Такого не было никогда в силах общего назначения, в том числе во время «08.08.08». С другой стороны, открыт Национальный центр управления обороной , куда поступает информация в режиме реального времени, напоминает Леонков. «Были внедрены проекты, которые ранее буксовали — по автоматизированным системам управления войсками», напоминает эксперт.

Можно также выделить изменения в экипировке российских военнослужащих, указывает Лавров. Он поясняет: «Экипировка сейчас комплексно развивается. Это не только униформа, но и сразу набор: камуфляж, защитное снаряжение, вооружение, средства связи. Никакого сравнения с периодом до 2008 года, с первыми попытками внедрить „форму от Юдашкина“ быть не может». И, разумеется, в 2008-м не было ничего подобного боевой экипировке «Ратник» — которую мир увидел на «вежливых людях» в Крыму

«Можно согласиться с тем, что та армия, которую мы видели в Цхинвале в 2008, и та, которую мы увидели в Крыму весной 2014-го — принципиально разные армии.

Это отметили и за рубежом», — отмечает Лавров. Впрочем, как отмечает Цалко, «в Крыму мы видели не всю армию». Более наглядным уроком, хотя тоже без демонстрации возможностей всех родов войск, стала Сирия