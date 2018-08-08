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Тяжёлый вертолёт МИ-26Т2В готов ко взлёту
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Тяжёлый вертолёт МИ-26Т2В готов ко взлёту 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного инженера Игоря Сычёва, наземные испытания по программе первого вылета уже выполнены, а первый полёт запланирован на текущий месяц. В настоящее время вертолёт уже находится в цехе покраски, готовятся документы на первый вылет, а затем предстоит оформить сертификат лётной годности опытного образца и перебазировать его в подмосковную Кубинку на форум «Армия-2018».
От базовой модели Ми-26 новый тяжёлый вертолёт отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который значительно упрощает пилотирование вертолёта. Кроме того, он позволяет выполнять полёт по маршруту в автономном режиме, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы.
Более того, на вертолёте установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на лётный экипаж. Наконец, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск», не только обнаруживающий факт угрозы вертолёту, но и противодействующий атакующим средствам с инфракрасными головками самонаведения.
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