В Китае провели испытания первого вертолета беспилотника 

В Китае прошло тестирование первого в стране беспилотного вертолета «Сянъин-200», сообщает китайское информагентство «Синьхуа». Во время испытаний он поднялся с борта корабля, затем вновь опустился на палубу.
Над созданием автоматизированного транспортного средства работали ученые Шэньянского института автоматизации при Китайской академии наук. Длина летательного аппарата составляет 8,7 метра, высота — 2,5 м. Беспилотник способен перевозить груз весом до 200 килограммов.
Все комплектующие для аппарата были созданы в Китае. Новый беспилотник планируют использовать экстренные службы при проведении спасательных операций и в аграрной отрасли.