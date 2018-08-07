В Китае провели испытания первого вертолета беспилотника

Китае прошло тестирование первого в стране беспилотного вертолета «Сянъин-200», сообщает китайское информагентство «Синьхуа» . Во время испытаний он поднялся с борта корабля, затем вновь опустился на палубу.

Над созданием автоматизированного транспортного средства работали ученые Шэньянского института автоматизации при Китайской академии наук . Длина летательного аппарата составляет 8,7 метра, высота — 2,5 м. Беспилотник способен перевозить груз весом до 200 килограммов.

Все комплектующие для аппарата были созданы в Китае. Новый беспилотник планируют использовать экстренные службы при проведении спасательных операций и в аграрной отрасли.