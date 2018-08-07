Военнослужащие российской военной базы примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 10 годовщине со дня грузинского вторжения в Южную Осетию

Присутствующие почтут память и возложат в Цхинвале венки к памятнику Героя России майору Денису Ветчинову, а также к стенам разрушенной казармы военного городка

Сегодня на территории 4 российской военной базы в Республике Южная Осетия , проходят мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагических событий 8 августа 2008 года, связанных с военной агрессией грузинских войск.

На плацу соединения пройдет траурный митинг, в котором примут участие представители командования Южного военного округа, 58 армии и военнослужащие российской военной базы. На мероприятие приглашены представители государственных структур Южной Осетии, участники операции по принуждению Грузии к миру, представители общественных организаций.

Военнослужащие почтут память и возложат в Цхинвале венки к памятнику Героя России майору Денису Ветчинову, а также к стенам разрушенной казармы военного городка, где в августе 2008 года российские миротворцы встретили грузинского агрессора.

В завершение траурных мероприятий на центральной площади Цхинвала для жителей города и гостей запланирован показ документальных видеоматериалов о трагических днях огненного августа 2008 года.

Операция по принуждению Грузии к миру вошла в историю под названием «Пятидневная война». Жертвами грузинской агрессии стали российские военнослужащие и мирные жители города Цхинвала.