Эксперт рассказал о возможностях «вечного» ядерного реактора для подлодок

Установка «вечных» ядерных реакторов, разработанных входящим в «Росатом» конструкторским бюро, позволит избавиться от необходимости периодической замены активной зоны подводных лодок, рассказал RNS главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский

«Для существующих реакторов ядерных подводных лодок требуется периодическая замена активной зоны, грубо говоря, делящегося вещества, которое свой ресурс вырабатывает, после чего нужно новое, свежее, делящееся вещество. А реактор на быстрых нейтронах позволяет как минимум исключить такой момент из жизненного цикла атомной подводной лодки. О дальнейшем влиянии на боеспособность пока что говорить сложно, потому что это все пока чисто теоретические рассуждения», — сказал он.

Ранее « ОКБМ Африкантов » объявило о том, что разработало и провело испытания активной зоны ядерного реактора с ресурсом работы на весь жизненный цикл атомной подводной лодки (АПЛ).

В активной зоне реактора происходит цепная реакция деления ядер.