Ещё
Эксперт рассказал о возможностях «вечного» ядерного реактора для подлодок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о возможностях «вечного» ядерного реактора для подлодок 

Rambler News Service 11 часов назад
Установка «вечных» ядерных реакторов, разработанных входящим в «Росатом» конструкторским бюро, позволит избавиться от необходимости периодической замены активной зоны подводных лодок, рассказал RNS главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский.
«Для существующих реакторов ядерных подводных лодок требуется периодическая замена активной зоны, грубо говоря, делящегося вещества, которое свой ресурс вырабатывает, после чего нужно новое, свежее, делящееся вещество. А реактор на быстрых нейтронах позволяет как минимум исключить такой момент из жизненного цикла атомной подводной лодки. О дальнейшем влиянии на боеспособность пока что говорить сложно, потому что это все пока чисто теоретические рассуждения», — сказал он.
Ранее «ОКБМ Африкантов» объявило о том, что разработало и провело испытания активной зоны ядерного реактора с ресурсом работы на весь жизненный цикл атомной подводной лодки (АПЛ).
В активной зоне реактора происходит цепная реакция деления ядер.
«ОКБМ Африкантов» является разработчиком активных зон реакторов для судов Военно-морского флота России. Предприятие входит в холдинг «Атомэнергомаш» «Росатома».
Rambler News Service: последние новости
Минобороны России обнародовало документы о создании и становлении ВДВ Южная оперативная таможня перекрыла канал контрабанды военной экипировки за границу Путин подписал закон о замене военных кафедр учебными центрами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к РФ по поводу вывода войск60
«Титушки» захватили здание университета в Киеве13
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян169
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой302
У Петросяна сдали нервы15
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение