Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию

Причина краха Советского Союза заключалась в том, что Москва обанкротилась, пытаясь не отстать от США в гонке вооружений в годы холодной войны.

Может быть, сегодня, когда Россия приступила к амбициозной программе модернизации своих вооруженных сил, Москва снова обанкротится?

Это маловероятно. «В основе своей российские вооруженные силы к 2027 году должны быть оснащены гораздо лучше, чем сегодня», — указывается в новом аналитическом докладе британского Королевского института международных отношений Чатем-хаус, авторы которого подчеркивают, что Москва учитывает свои возможности при реализации задач военного строительства.

В этом исследовании проанализирована Государственная программа вооружения (ГПВ) до 2027 года, рассчитанная на 10 лет. Она станет продолжением ГПВ-2020, которая завершится через два года.

ГПВ-2027 обойдется стране в 19 миллиардов рублей, или примерно в 300 миллиардов американских долларов (так в тексте, речь о 19 триллионах — прим. перев.). Это немалые деньги для страны, которая отстает от Канады по размерам ВВП (американский военный бюджет на один только 2017 год составил 524 миллиарда долларов). Но данная программа России по карману.

«Даже если российская экономика в предстоящем десятилетии будет расти скромными темпами два процента в год, и даже если бремя военных расходов будет снижено до минимального постсоветского среднего показателя в четыре процента от ВВП, власти смогут как минимум приблизиться к 19 триллионам рублей, которые должны быть выделены на ГПВ-2027», — заключает Чатем-хаус.

На самом деле, 19 триллионов рублей — это не так много, как кажется. На предыдущую программу ГПВ-2020 было выделено порядка 20,7 триллиона рублей, что в 2011 году (до падения курса рубля) соответствовало примерно 700 миллиардам долларов. Включите сюда инфляцию, и ассигнования на ГПВ-2027 станут еще меньше.

В рамках ГПВ-2020 удалось добиться определенных успехов в деле модернизации вооружений советской эпохи, среди которых были истребители Су-34 и танки Т-72 и Т-90. Но российская оборонная промышленность, так и не оправившаяся пока от сокращения военных расходов в 1990-е годы, добилась гораздо меньших успехов в создании новых образцов военной техники, среди которых можно отметить истребитель Су-57, дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 («Лада») и фрегат типа «Адмирал Горшков».

Новую программу вооружения по идее ждет лучшая судьба. «Созданы новые основные фонды, высокие зарплаты привлекают более молодых и квалифицированных рабочих, а производственные линии впервые в постсоветскую эпоху перестроены таким образом, чтобы можно было переходить к серийному производству, — отмечается в докладе. — Это неплохое предзнаменование для ГПВ-2027, потому что часть проблем с разработкой и принятием на вооружение новых систем, с которыми Россия столкнулась при осуществлении предыдущей программы, к 2020 году наверняка будет преодолена. В результате российская оборонная промышленность приступает к ГПВ-2027, находясь в лучшем положении, чем в начале ГПВ-2020».

Но какое оружие планируется закупать в рамках новой оборонной программы? Чатем-хаус делает предположение о том, что будут выделены приоритеты. «Особое внимание наверняка будет уделено тем образцам вооружений, которые повышают мобильность войск и их готовность к переброске. В первую очередь это касается российских воздушно-десантных войск и сил специального назначения. Кроме того, в приоритете окажутся системы, способствующие совершенствованию материально-технического обеспечения и интеграции различных видов вооруженных сил. В ГПВ-2027 в качестве приоритета может быть указана задача по укреплению систем командования и управления в вооруженных силах, включая, прежде всего, средства сбора информации, наблюдения и разведки, чтобы обеспечить сетецентрические возможности при ведении боевых действий».

Сухопутные и воздушно-десантные войска могут получить самые жирные куски оборонного пирога, а вот ассигнования на ВМФ уменьшатся.

Но особо следует отметить то обстоятельство, что ГПВ-2027 может забить последний гвоздь в крышку гроба советских методов ведения войны. «Скорее всего, закупки станут отражением того, что можно назвать отказом от советской логики массового производства и переходом от количества к качеству при создании определенных систем вооружений (например, ракетных комплексов „Искандер“ и танков Т-90). Такой переход осуществляется в российских вооруженных силах с 2010-х годов. В результате этого в новой ГПВ будут преобладать закупки высококачественных, усовершенствованных и модернизированных систем. Также ходят слухи, что дополнительный упор будет сделан на стандартизацию и оптимизацию имеющихся систем».

Но российским военным предстоит преодолеть несколько препятствий. Многие старые советские образцы вооружений необходимо модернизировать или заменить, а это значит, что российскому военно-промышленному комплексу придется весьма непросто — ведь ему придется поддерживать в рабочем состоянии технику времен холодной войны, одновременно разрабатывая образцы вооружений 21-го века. Российская промышленность во главу угла поставит выполнение требований военных в ущерб продвижению технических и технологических новинок. «В результате армия будет постепенно переходить к более передовым, но не самым современным стандартам», — дает свой прогноз Чатем-хаус.

Хотя Путин постоянно хвастается современными системами вооружений, такими как ядерные суперторпеды и гиперзвуковые ракеты, у Государственной программы вооружения до 2027 года намного более скромные цели. «У России появится больше уверенности в своей обороноспособности, в возможностях по отстаиванию своих интересов вблизи собственных границ и по развертыванию небольших воинских контингентов за рубежом. Но она по-прежнему не в состоянии одержать верх над более крупным и лучше оснащенным противником».