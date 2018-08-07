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США отстали от РФ в разработке «вечного» реактора
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США отстали от РФ в разработке «вечного» реактора 

News.ru 12 часов назад
Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин оценил новую российскую разработку — так называемый «вечный» реактор. Он может функционировать на протяжении всего периода жизненного цикла судна.
«То, что Росатом и все, что с ним связано, продвинулось вперед, — это очень важно. Другие страны, включая США и Китай, вынуждены в этом отношении нас догонять», — приводит ФАН слова Дандыкина.
Однако, по словам эксперта, возможности российского атомного флота объективно ниже, чем в США.
Как ранее писал News.ru, «вечный» ядерный реактор в настоящий момент применим к атомным подлодкам четвертого поколения. К таковым относятся субмарины проектов «Борей» и «Ясень».
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