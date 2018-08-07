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Первый полет модернизированного вертолета Ми‐26 пройдет в августе
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Первый полет модернизированного вертолета Ми‐26 пройдет в августе 

360tv.ru 1 час назад
Модернизированный тяжелый вертолет Ми‐26Т2В поднимется в воздух в августе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного инженера авиационного завода «Роствертол» Игоря Сычева.
«Наземные испытания по программе первого вылета выполнены, первый полет запланирован на этот месяц», — поделился Сычев.
От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличает встроенный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Он существенно упрощает управление вертолетом. Кроме того, новая модель предусматривает полет по заданному маршруту, посадку и маневрирование в автоматическом режиме.
Помимо этого вертолет оснастили цифровым пилотажным комплексом. В кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, снижающие нагрузку на летный экипаж.
Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск». Он позволяет обнаружить потенциальную угрозу для вертолета, а также противодействовать атакам средств с инфракрасными головками самонаведения.
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