Первый полет модернизированного вертолета Ми‐26 пройдет в августе

Модернизированный тяжелый вертолет Ми‐26Т2В поднимется в воздух в августе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного инженера авиационного завода «Роствертол» Игоря Сычева.

«Наземные испытания по программе первого вылета выполнены, первый полет запланирован на этот месяц», — поделился Сычев.

От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличает встроенный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Он существенно упрощает управление вертолетом. Кроме того, новая модель предусматривает полет по заданному маршруту, посадку и маневрирование в автоматическом режиме.

Помимо этого вертолет оснастили цифровым пилотажным комплексом. В кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, снижающие нагрузку на летный экипаж.

Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск». Он позволяет обнаружить потенциальную угрозу для вертолета, а также противодействовать атакам средств с инфракрасными головками самонаведения.