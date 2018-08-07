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Корабли и суда Северного флота завершили подготовку к арктическому походу
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Корабли и суда Северного флота завершили подготовку к арктическому походу 

ТАСС 11 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МУРМАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Российские боевые корабли и суда обеспечения завершили комплекс подготовительных мероприятий к очередному дальнему походу по морям Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.
"В настоящее время на рейде главной базы Северного флота города Североморска формируется состав отряда кораблей и судов обеспечения", — сообщает пресс-служба.
В состав отряда войдут большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский», «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко», ледокол "Илья Муромец" и другие суда обеспечения.
Экипажи всех кораблей и судов обеспечения выполнили весь комплекс подготовительных мероприятий к дальнему походу как в базе, так и на морских полигонах Северного флота.
В море отработаны задачи по совместному маневрированию, поисково-спасательному обеспечению, а также действиям боевых кораблей и судов обеспечения по прямому назначению. Запасы продовольствия, пресной воды и топлива всех участников арктического похода пополнены до установленных норм.
В последние несколько лет отряды российских боевых кораблей проводят ежегодные дальние походы по разным маршрутам в морях Северного Ледовитого океана. Накануне экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили плановый полет с целью получения информации о ледовой обстановке в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Собранные данные подтвердили благоприятные условия по маршруту перехода кораблей и судов в Баренцевом море.
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