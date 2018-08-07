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Украина готовится использовать в Донбассе вертолеты
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Украина готовится использовать в Донбассе вертолеты 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Украинские военные отчитались о готовности подразделений армейской авиации в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).
Информацию об этом приводит УНИАН.
«По приказу командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева была проверена готовность подразделений армейской авиации. 6 августа летным экипажам и передовым авиационным наводчикам были определены задачи в установлении временных показателей на максимальных скоростях выйти в указанный район на побережье Азовского моря и осуществить поражения целей на суше и на море», — сообщили военные.
По данным издания, проверка подтвердила боеготовность дежурных сил, стрельбы были проведены успешно. Передовые авиационные наводчики умело навели вертолеты армейской авиации на определенные цели, в результате чего объекты были поражены, отмечается в сообщении.
Ранее Украиной был подписан контракт с Францией на поставку 55 вертолетов для подразделений МВД. Стоит отметить, что машины, предназначенные для наблюдения за границей, выполнения полицейских функций и миссий гражданской защиты украинская сторона захотела применять для военных нужд. Президент Петр Порошенко сразу же попросил учесть это французскую сторону.
Также 7 августа стало известно, что создавать самолеты для военной авиации Украины будет компания-экспортер подсолнечного масла. ГП «Одесский авиационный завод», входящее в состав «Укроборонпрома» вместе с американской компанией Aviastar Invest Corp и DISTAR CZ a. s. из Чехии достигли договоренности о начале кооперации по разработке и производству самолетов на Украине. Об этом сообщила пресс-служба госконцерна. Однако названные предприятия не имеют никакого отношения к самолетостроению. В частности, американская Aviastar Invest Corp, как сообщает сайт FLAGMA, в качестве видов деятельности по уставным документам занимается экспортом-импортом подсолнечного масла, а также легкомоторных самолетов и вертолетов.
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