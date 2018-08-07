Украина готовится использовать в Донбассе вертолеты

Украинские военные отчитались о готовности подразделений армейской авиации в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Информацию об этом приводит УНИАН

«По приказу командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева была проверена готовность подразделений армейской авиации. 6 августа летным экипажам и передовым авиационным наводчикам были определены задачи в установлении временных показателей на максимальных скоростях выйти в указанный район на побережье Азовского моря и осуществить поражения целей на суше и на море», — сообщили военные.

По данным издания, проверка подтвердила боеготовность дежурных сил, стрельбы были проведены успешно. Передовые авиационные наводчики умело навели вертолеты армейской авиации на определенные цели, в результате чего объекты были поражены, отмечается в сообщении.

Ранее Украиной был подписан контракт с Францией на поставку 55 вертолетов для подразделений МВД . Стоит отметить, что машины, предназначенные для наблюдения за границей, выполнения полицейских функций и миссий гражданской защиты украинская сторона захотела применять для военных нужд. Президент Петр Порошенко сразу же попросил учесть это французскую сторону.