Бортовое оборудование Ту-22М3М было полностью обновлено при модернизации

Александр Конюхов. МОСКВА , 7 августа. / ТАСС /. Первый глубокомодернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М в результате проведенных на нем работ получил абсолютно новое бортовое оборудование, от прежнего самолета Ту-22М3 остался один планер и часть самолетных систем и самолетного оборудования. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор ПАО «Туполев»

"В результате глубокой модернизации получился по существу новый самолет Ту-22М3М. В нем установлено абсолютно новое бортовое радиоэлектронное оборудование, — сказал гендиректор.

"Еще одним результатом проведенных на машине работ станет продление его срока службы до 45-50 лет", — добавил он.

На Казанском авиазаводе ТАСС также сообщили, что у модернизированного Ту-22М3М вся новая авионика, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование унифицированы с аналогичными системами Ту-160 в варианте Ту-160М.

Ту-22М3М — модернизированная версия дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ с крылом изменяемой стреловидности. В ходе модернизации будет обновлена вся авионика самолета, он получит возможность применять новые ракеты.

Ранее сообщалось, что до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов.