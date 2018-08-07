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Бортовое оборудование Ту-22М3М было полностью обновлено при модернизации
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Бортовое оборудование Ту-22М3М было полностью обновлено при модернизации 

ТАСС 13 часов назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Первый глубокомодернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М в результате проведенных на нем работ получил абсолютно новое бортовое оборудование, от прежнего самолета Ту-22М3 остался один планер и часть самолетных систем и самолетного оборудования. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.
"В результате глубокой модернизации получился по существу новый самолет Ту-22М3М. В нем установлено абсолютно новое бортовое радиоэлектронное оборудование, — сказал гендиректор.
"Еще одним результатом проведенных на машине работ станет продление его срока службы до 45-50 лет", — добавил он.
На Казанском авиазаводе ТАСС также сообщили, что у модернизированного Ту-22М3М вся новая авионика, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование унифицированы с аналогичными системами Ту-160 в варианте Ту-160М.
Ту-22М3М — модернизированная версия дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ с крылом изменяемой стреловидности. В ходе модернизации будет обновлена вся авионика самолета, он получит возможность применять новые ракеты.
Ранее сообщалось, что до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов.
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