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В штабе ЦВО в Екатеринбурге создали пункт управления военной связи
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В штабе ЦВО в Екатеринбурге создали пункт управления военной связи 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Пункт управления связи был оборудован в штабе Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
Ранее его функциональные обязанности возлагались на бригаду управления, которая дислоцируется в екатеринбургском гарнизоне.
"Новый пункт управления связи способен в режиме реального времени оценивать обстановку кризисных ситуаций и своевременно принимать решения по их устранению. Это позволяет руководящему составу качественно выполнять задачи, поставленные командующим войсками ЦВО, как в мирное, так и в военное время, при приведении в высшие степени боевой готовности", — сказали в пресс-службе.
Основной задачей пункта управления является обеспечение оперативного управления войсками и системой связи в границах ответственности военного округа — от Поволжья до Байкала. «При помощи использования специализированного программно-аппаратного комплекса на пункте управления связи в круглосуточном режиме осуществляется ведение мониторинга. В случае нарушения целостности системы связи, специалисты в кратчайшие сроки способны оперативно принять решение по ее восстановлению без потери управления подчиненными воинскими частями», — уточнили в военном округе.
Также на пункт управления выведена система видео— конференц-связи, которая позволяет проводить селекторные совещания. «Дежурная смена осуществляет контроль за выполнением занятий по боевой подготовке, крупномасштабными учениями, строительством инфраструктур и военных объектов по системе видеотрансляции», — пояснили в пресс-службе.
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