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В Екатеринбурге сформировали новый пункт управления связи ЦВО
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В Екатеринбурге сформировали новый пункт управления связи ЦВО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Новый пункт управления связи Центрального военного округа (ЦВО), который способен в режиме реального времени оценивать обстановку кризисных ситуаций и своевременно принимать решения по их устранению, сформирован в Екатеринбурге, сообщает во вторник ЦВО.
"В рамках развития системы связи ВС РФ в Екатеринбурге сформирован новый пункт управления связи (ПУС) Центрального военного округа (ЦВО), который способен в режиме реального времени оценивать обстановку кризисных ситуаций и своевременно принимать решения по их устранению. Это позволяет руководящему составу качественно выполнять задачи, поставленные командующим войсками ЦВО, как в мирное, так и в военное время, при приведении в высшие степени боевой готовности", — говорится в сообщении.
Основной задачей пункта управления является обеспечение оперативного управления войсками и системой связи в границах ответственности военного округа — от Поволжья до Байкала. При помощи специализированного программно-аппаратного комплекса (СПАК), состав дежурной смены в круглосуточном режиме ведет мониторинг состояния системы управления войсками ЦВО.
В случае нарушения целостности системы связи специалисты в кратчайшие сроки способны оперативно принять решение по ее восстановлению без потери управления подчиненными воинскими частями, отмечает ЦВО.
Также на пункт управления выведена система видеоконференцсвязи, которая позволяет проводить селекторные совещания. Дежурная смена осуществляет контроль выполнения основных мероприятий, проводимых в военном округе, таких, как занятия по боевой подготовке, проведение крупномасштабных учений, строительство инфраструктур и военных объектов по средствам системы видеотрансляции.
Ранее обязанности сформированного пункта управления связи возлагались на бригаду управления, которая дислоцируется в екатеринбургском гарнизоне, уточняет округ.
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