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Десятки образцов техники и вооружения размещены на выставочных площадках международного конкурса «Морской десант»
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Десятки образцов техники и вооружения размещены на выставочных площадках международного конкурса «Морской десант» 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В частности, китайской стороной организована выставка стрелкового оружия, состоящего на вооружении морской пехоты ВМС КНР.
Десятки единиц техники и вооружения представлено на выставочных площадках конкурса «Морской десант».
В частности, китайской стороной организована выставка стрелкового вооружения и техники, состоящей на вооружении морской пехоты ВМС КНР.
Все желающие могут ознакомиться с амфибийной десантно-высадочной машиной ZLT05, 122-мм гаубицей PLZ07B, амфибийной штурмовой машиной LZT11, 122-мм самоходной ракетной установкой, 130-мм пушкой и катером для высадки десанта.
Стрелковое вооружение представлено автоматами и ручными пулеметами, 7,62 и 12,7-мм снайперскими винтовками, крупнокалиберными пулеметами, ручными противотанковыми и станковыми гранатометами.
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