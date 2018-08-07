Десятки образцов техники и вооружения размещены на выставочных площадках международного конкурса «Морской десант»

В частности, китайской стороной организована выставка стрелкового оружия, состоящего на вооружении морской пехоты ВМС КНР

Десятки единиц техники и вооружения представлено на выставочных площадках конкурса «Морской десант».

В частности, китайской стороной организована выставка стрелкового вооружения и техники, состоящей на вооружении морской пехоты ВМС КНР.

Все желающие могут ознакомиться с амфибийной десантно-высадочной машиной ZLT05, 122-мм гаубицей PLZ07B, амфибийной штурмовой машиной LZT11, 122-мм самоходной ракетной установкой, 130-мм пушкой и катером для высадки десанта.

Стрелковое вооружение представлено автоматами и ручными пулеметами, 7,62 и 12,7-мм снайперскими винтовками, крупнокалиберными пулеметами, ручными противотанковыми и станковыми гранатометами.