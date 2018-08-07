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Проведен инструктаж по технике безопасности перед заключительным этапом конкурса «Морской десант — 2018»
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Проведен инструктаж по технике безопасности перед заключительным этапом конкурса «Морской десант — 2018» 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, перед выходом техники на плав проверено наличие спасательных жилетов у каждого члена экипажа и готовность аварийно-спасательных средств.
Российская команда, принимающая участие в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант — 2018» прошла инструктаж перед 3 этапом соревнований.
Руководитель команды обратил внимание на безопасность при проведении стрельбы из 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета бронированной машины.
Также он отметил необходимость соблюдения скоростного режима при прохождении участков местности с подъемами и спусками и при преодолении препятствий.
Перед выходом техники на плав проверено наличие спасательных жилетов у каждого члена экипажа и готовность аварийно-спасательных средств.
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