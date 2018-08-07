Фрегат Балтфлота начал антипиратскую вахту в Аденском заливе

Сторожевой корабль ( СКР ) " Ярослав Мудрый " Балтийского флота приступил к антипиратской вахте в районе Аденского залива.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, накануне российский СКР зашел в порт Джибути (Республика Джибути), где экипаж получил передышку, пополнил запасы и провел на корабле регламентные работы.

"Ярослав Мудрый" покинул военную гавань Балтийска 15 апреля. На его борту находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.

Дальний поход происходит в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Основные задачи боевого корабля — демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога. В этом районе СКР не впервые, предыдущая его вахта прошла здесь два года назад.

Справка «РГ»

СКР (фрегат) «Ярослав Мудрый» проекта 11540 «Ястреб» вошел в состав Балтийского флота в 2009 году. Предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, обеспечения высадки морских десантов и других целей. Несет на борту противолодочный вертолет Ка-27.

Вооружение — шесть 533-мм торпедных аппаратов, два противолодочных ракетно-торпедных комплекса «Водопад-НК», противолодочная реактивная бомбометная установка РБУ-6000, четыре зенитных ракетных комплекса «Кинжал», два зенитных ракетно-артиллерийских комплекса «Кортик», 100-мм артиллерийская установка АК-100 с РЛС управления МР-145 «Лев».