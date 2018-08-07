Танковые экипажи ЮВО отработают оригинальную тактику ночного боя

ВОЛГОГРАД , 7 августа. / ТАСС /. Танковые экипажи соединения Южного военного округа (ЮВО), на полигоне Прудбой в Волгоградской области на танках Т-90А приступили к отработке «танковой карусели» в ночное время суток.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"В этапе ночных боевых стрельб на полигоне Прудбой под Волгоградом принимают участие около 100 танкистов, задействовано более 30 танков Т-90А", сообщили в пресс— службе.

В новой тактике стрельбы, получившей название «танковая карусель», перед экипажами поставлены более сложные задачи. В частности, на 200 м увеличена максимальная дальность ведения огня из 125 мм пушки танка — до 2200 м. За счет сокращения времени показа мишеней танкистам необходимо нарастить темпы стрельбы.

В пресс-службе ЮВО пояснили, что метод «танковой карусели» заключается в непрерывном огневом воздействии на противника. Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект.

При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимает позицию для стрельбы с места. При этом секторы стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны.

Динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи, отметили в пресс-службе.

Российский основной боевой танк Т-90А вооружен 125 мм гладкоствольной пушкой скорострельностью семь выстрелов в минуту и с боекомплектом в 40 снарядов.

Предусмотрена возможность запуска противотанковых управляемых ракет с наведением по лазерному лучу.

Также на танке установлен спаренный с пушкой пулемет калибра 7,62 мм с боекомплектом 2000 патронов и дистанционно управляемый пулемет калибра 7,62 мм на башне.