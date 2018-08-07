Ещё
Танковые экипажи ЮВО отработают оригинальную тактику ночного боя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина драки с участием Сами Насери
Названа причина драки с участием Сами Насери

Танковые экипажи ЮВО отработают оригинальную тактику ночного боя 

ТАСС 53 минуты назад
ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Танковые экипажи соединения Южного военного округа (ЮВО), на полигоне Прудбой в Волгоградской области на танках Т-90А приступили к отработке «танковой карусели» в ночное время суток.
Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
"В этапе ночных боевых стрельб на полигоне Прудбой под Волгоградом принимают участие около 100 танкистов, задействовано более 30 танков Т-90А", сообщили в пресс— службе.
В новой тактике стрельбы, получившей название «танковая карусель», перед экипажами поставлены более сложные задачи. В частности, на 200 м увеличена максимальная дальность ведения огня из 125 мм пушки танка — до 2200 м. За счет сокращения времени показа мишеней танкистам необходимо нарастить темпы стрельбы.
В пресс-службе ЮВО пояснили, что метод «танковой карусели» заключается в непрерывном огневом воздействии на противника. Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект.
При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимает позицию для стрельбы с места. При этом секторы стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны.
Динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи, отметили в пресс-службе.
Российский основной боевой танк Т-90А вооружен 125 мм гладкоствольной пушкой скорострельностью семь выстрелов в минуту и с боекомплектом в 40 снарядов.
Предусмотрена возможность запуска противотанковых управляемых ракет с наведением по лазерному лучу.
Также на танке установлен спаренный с пушкой пулемет калибра 7,62 мм с боекомплектом 2000 патронов и дистанционно управляемый пулемет калибра 7,62 мм на башне.
ТАСС: последние новости
В Крыму нашли хорошо сохранившийся деревянный корабль В Дагестане выделят участки для строительства жилья военнослужащим Каспийской флотилии Военная делегация Узбекистана прибыла в ЦВО для изучения опыта управления войсками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германию охватила расистская истерия60
Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана45
Звезду «Такси» избили белорусы30
Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна50
Тест: Как жилось в СССР?17
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:38
Звезду «Такси» избили белорусы
Шоу-бизнес
06:33
Германию охватила расистская истерия
В мире Статьи
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение