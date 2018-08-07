Танкисты ЮВО применяют тактику «Танковая карусель» в ночное время суток

В этапе ночных боевых стрельб принимают участие около 100 танкистов, задействовано более 30 танков Т-90А Танковые экипажи соединения Южного военного округа (ЮВО), в Волгоградской области , на полигоне Прудбой на танках Т-90А приступили к отработке на практике тактики «Танковая карусель» в ночное время суток.

В новом методе реализованы сложные задачи для экипажа. В частности, на 200 метров увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-мм пушки танка — до 2200 метров. За счёт сокращения времени показа мишеней возросли темпы стрельбы.

В ходе выполнения упражнений огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, велся экипажами танков беспрерывно с места при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту.

Динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи.

В этапе ночных боевых стрельб принимают участие около 100 танкистов, задействовано более 30 танков Т-90А.