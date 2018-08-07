На российской военной базе в Абхазии проведена внезапная проверка готовности к чрезвычайным ситуациям

Штатные пожарные расчеты базы оперативно отработали задачи по предназначению, продемонстрировав высокий профессионализм и слаженность действий.

В рамках проведения внезапной проверки готовности к чрезвычайным ситуациям (ЧС) военнослужащие пожарной команды российской военной базы в Абхазии ликвидировали условный пожар в парке боевой техники соединения.

Получив сигнал «Пожар на территории!», личный состав в течение трех мин. осуществил подъем дежурных сил по тревоге и выезд к месту ЧС. Штатные пожарные расчеты базы оперативно отработали задачи по предназначению, продемонстрировав высокий профессионализм и слаженность действий.

Кроме того, в ходе проверочного мероприятия были отработаны действия по эвакуации из опасной зоны военной техники и имущества.

Всего в ликвидации условной ЧС приняли участие около 50 военнослужащих соединения с применением боевой одежды пожарного и современных средств пожаротушения, в т.ч. пожарная машина АЦ-6-40 на базе вездехода КамАЗ.

С военной пожарной командой регулярно проводятся учения, занятия и тренировки по профилактике возгораний и практическим действиям во время условного пожара, отрабатывается взаимодействие по тушению возможных пожаров с подразделениями управления по чрезвычайным ситуациям Гудаутского района Республики Абхазия.