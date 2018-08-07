Впервые в ходе ротных тактических учений мотострелки ЮВО в Абхазии отработают задачи в составе усиленных рейдовых отрядов

Приоритетной задачей мероприятия является совершенствование навыков ведения боевых действий в сложных горных и прибрежных условиях местности во взаимодействии с подразделениями других родов войск.

Личный состав мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии впервые в рамках двусторонних ротных тактических учений выполнит задачи в составе усиленных рейдовых отрядов.

В ходе пятидневной учебы военнослужащие на современной штатной технике при поддержке авиации, артиллерии и специалистов противовоздушной обороны, вооруженных переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла», отработают тактику действий по дезорганизации управления войск условного противника.

Приоритетной задачей мероприятия является совершенствование навыков ведения боевых действий в сложных горных и прибрежных условиях местности во взаимодействии с подразделениями других родов войск.

Основная фаза плановых тактических учений будет проведена в период с 10 по 15 августа на совместных полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии.

Всего в обучении примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 600 единиц военной техники, в том числе новейшие танки Т-72Б3 и вертолеты Ка-52 «Аллигатор».