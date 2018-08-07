В праздновании Дня ВМФ приняли участие более 13 тысяч военнослужащих

Об этом сообщил глава Минобороны РФ во время совещания в военном ведомстве.

В праздновании Дня ВМФ России в 2018 году принимали участие свыше 13,5 тысяч моряков и около 200 различных кораблей. Такие данные озвучил в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу

Министр напомнил, что в честь праздника в Санкт-Петербурге Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад, а одновременно с ним парады прошли на всех флотах, Каспийской флотилии, а также в сирийском порту Тартус.

«В этом году в смотре приняли участие более тринадцати с половиной тысяч моряков, сто девяносто пять кораблей различных классов, сто тридцать судов обеспечения, свыше семидесяти самолетов морской авиации», — уточнил он.

Министр обороны отметил, что российские военнослужащие во время смотра вновь продемонстрировали высокую выучку и мощь современного ВМФ.