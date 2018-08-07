БТР на буксире и химический душ: самарские военные провели учения под Оренбургом

Военным пришлось брать броневик на буксир

Самарские военные приняли участие в крупных учениях. Они проходили на Тоцком полигоне под Оренбургом . Об этом рассказали представители Центрального военного округа (ЦВО).

— Военнослужащих подняли по тревоге на месте постоянной дислокации. Две мотострелковые бригады совершили многокилометровый марш-бросок на 500 единицах техники, — пояснили в ЦВО. — Это были первые подобные учения в 2018 году.

В рамках учений технику обработали спецсоставом

Во время учений военные отработали элементы боевого, тылового и медицинского обеспечения. На «практических занятиях» большое внимание уделяли взаимодействию подразделений с артиллерией, авиацией и беспилотниками. Военные закрепили опыт, полученный в последних локальных конфликтах.