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БТР на буксире и химический душ: самарские военные провели учения под Оренбургом
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БТР на буксире и химический душ: самарские военные провели учения под Оренбургом 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Военным пришлось брать броневик на буксир
Самарские военные приняли участие в крупных учениях. Они проходили на Тоцком полигоне под Оренбургом. Об этом рассказали представители Центрального военного округа (ЦВО).
— Военнослужащих подняли по тревоге на месте постоянной дислокации. Две мотострелковые бригады совершили многокилометровый марш-бросок на 500 единицах техники, — пояснили в ЦВО. — Это были первые подобные учения в 2018 году.
В рамках учений технику обработали спецсоставом
Во время учений военные отработали элементы боевого, тылового и медицинского обеспечения. На «практических занятиях» большое внимание уделяли взаимодействию подразделений с артиллерией, авиацией и беспилотниками. Военные закрепили опыт, полученный в последних локальных конфликтах.
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