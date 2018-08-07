Ещё
Подразделения РХБ защиты Амурского объединения ВВО обкатают «Солнцепеки» в ходе полевого выхода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина драки с участием Сами Насери
Названа причина драки с участием Сами Насери

Подразделения РХБ защиты Амурского объединения ВВО обкатают «Солнцепеки» в ходе полевого выхода 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в полевом выходе задействовано более 600 военнослужащих объединения и около 100 единиц специальной техники
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, передислоцированы на полигоны для отработки практических задач. Ряд подразделений были выведены по сигналу учебной тревоги.
Впервые в полевом выходе задействованы новейшие тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А) «Солнцепек». Они поступили на вооружение амурским огнемётчикам в мае текущего года. С приходом новой техники огневая мощь подразделений повысилась в 2,5 раза.
Военнослужащим предстоит отработать ряд задач по РХБ разведке местности. Помимо этого будут проведены боевые стрельбы огнеметных подразделений, а также практические вопросы маскировки выполнят подразделения аэрозольного противодействия. В ходе практических занятий будут отработаны задачи ликвидации последствий условного применения химического оружия.
Всего в полевом выходе задействовано более 600 военнослужащих объединения и около 100 единиц специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Корабли Северного флота зашли в пролив Ла-Манш Западные СМИ заявили о превосходстве Су-35 над американскими истребителями-невидимками Шойгу сообщил о переориентации программ обучения в ВС РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германию охватила расистская истерия60
Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана45
Звезду «Такси» избили белорусы30
Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна50
Тест: Как жилось в СССР?17
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:38
Звезду «Такси» избили белорусы
Шоу-бизнес
06:33
Германию охватила расистская истерия
В мире Статьи
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение