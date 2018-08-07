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Черноморский флот начал учения по поиску мин и подлодок «противника» у берегов Абхазии
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Черноморский флот начал учения по поиску мин и подлодок «противника» у берегов Абхазии 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Авиация и корабли Черноморского флота приступили к поиску мин и подлодок условного противника на учениях в морской зоне Абхазии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Соединение кораблей охраны водного района приступило к проведению совместных с морской авиацией тактического учения по ведению поисковых противолодочных и противоминных действий в Абхазии", — сказал Астафьев.
Среди задач корабельной группы в составе малых противолодочных кораблей «Поворино» и «Касимов», морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин» при поддержке звена бомбардировщиков Су-24МР, самолета Бе-12 и вертолета Ка-27 — поиск подводных лодок условного противника и противокорабельных мин в зоне предполагаемой высадки морского десанта Черноморского флота на необорудованные участки побережья в Абхазии.
Также экипажи противолодочных кораблей проведут стрельбы по воздушным и морским целям и выполнят совместную постановку ложных целей при отражении атак средств воздушного нападения.
Учения проводятся в едином тактическом замысле маневров 49-й общевойсковой армии ЮВО в причерноморской зоне ответственности военного округа, стартовавших в начале августа.
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