Черноморский флот начал учения по поиску мин и подлодок «противника» у берегов Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. / ТАСС /. Авиация и корабли Черноморского флота приступили к поиску мин и подлодок условного противника на учениях в морской зоне Абхазии . Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Соединение кораблей охраны водного района приступило к проведению совместных с морской авиацией тактического учения по ведению поисковых противолодочных и противоминных действий в Абхазии", — сказал Астафьев.

Среди задач корабельной группы в составе малых противолодочных кораблей «Поворино» и «Касимов», морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин» при поддержке звена бомбардировщиков Су-24МР, самолета Бе-12 и вертолета Ка-27 — поиск подводных лодок условного противника и противокорабельных мин в зоне предполагаемой высадки морского десанта Черноморского флота на необорудованные участки побережья в Абхазии.

Также экипажи противолодочных кораблей проведут стрельбы по воздушным и морским целям и выполнят совместную постановку ложных целей при отражении атак средств воздушного нападения.

Учения проводятся в едином тактическом замысле маневров 49-й общевойсковой армии ЮВО в причерноморской зоне ответственности военного округа, стартовавших в начале августа.