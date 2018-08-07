У берегов Севастополя нашли затонувший парусник древнеримской эпохи

Как рассказал руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев , корпус корабля был найден на глубине порядка 90 метров в районе Балаклавы.

По его словам, примерный возраст корабля можно определить по сохранившемуся якорю.

"Речь может идти о парусном судне древнеримской эпохи", — сказал собеседник агентства.

Точный возраст корабля станет известен после изучения элемента корпуса, который подняли на поверхность.

Ранее в Южной Корее заявили о находке крейсера с золотом времен Русско-японской войны.

Корабль находился на глубине почти полкилометра. Опознать его смогли благодаря названию на борту крейсера.