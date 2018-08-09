Команда России уверенно лидирует на конкурсе «Кубок моря-2018»

Азербайджана, Ирана и Экипажи кораблей из России Казахстана соревновались в стрельбе по морским и воздушным целям.

Предпоследний этап международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря» отгремел на Каспии. Экипажи кораблей из России, Азербайджана, Ирана и Казахстана соревновались в стрельбе по морским и воздушным целям.

Стрельба по макету, представляющему собой малоразмерную мишень, проходила при сложных погодных условиях. Экипажам приходилось визуально держать цель, делая поправки на ветер и волнения на море. В результате российским и казахстанским морякам удалось поразить мишень, команды Ирана и Азербайджана промахнулись. В настоящее время Россия, уверенно лидирует в соревнованиях.

Всего в состязаниях выступают четыре команды: команду Российского Военно-Морского Флота представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, Военно-Морские Силы Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», Военно-Морские Силы Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124», , Военно-Морские Силы Республики Иран — ракетный катер «Пейкан».