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Экипаж малого артиллерийского корабля «Волгодонск» одержал уверенную победу в эпизоде по спасательной подготовке конкурса «Кубок моря-2018»
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Экипаж малого артиллерийского корабля «Волгодонск» одержал уверенную победу в эпизоде по спасательной подготовке конкурса «Кубок моря-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Как сообщалось ранее, состязания откладывались из-за неблагоприятных метеоусловий. Когда же судейская коллегия дала «добро», равных российской команде при решении поставленных задач не было.
В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-208» команды стран-участниц завершили второй этап состязаний.
Как сообщалось ранее, состязания по спасательной подготовке с использованием спасательных средств откладывались из-за неблагоприятных метеоусловий.
В соответствии с результатами жеребьевки, первыми выступили моряки Азербайджанской республики, затем Казахстана, Ирана и Российской Федерации.
В ходе состязаний российская команда продемонстрировала свое мастерство и слаженность действий, показав лучший результат и одержав уверенную победу в данном эпизоде.
Общие результаты за два проведенных этапа международного конкурса «Кубок моря-2018» станут известны позже, после заседания судейской коллегии и подписания соответствующего протокола.
Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду Российского Военно-Морского флота представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124», и команда ВМС Республики Иран выступает на ракетном катере «Пейкан».
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