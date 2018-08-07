Экипаж малого артиллерийского корабля «Волгодонск» одержал уверенную победу в эпизоде по спасательной подготовке конкурса «Кубок моря-2018»

Как сообщалось ранее, состязания откладывались из-за неблагоприятных метеоусловий. Когда же судейская коллегия дала «добро», равных российской команде при решении поставленных задач не было.

В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-208» команды стран-участниц завершили второй этап состязаний.

Как сообщалось ранее, состязания по спасательной подготовке с использованием спасательных средств откладывались из-за неблагоприятных метеоусловий.

В ходе состязаний российская команда продемонстрировала свое мастерство и слаженность действий, показав лучший результат и одержав уверенную победу в данном эпизоде.

Общие результаты за два проведенных этапа международного конкурса «Кубок моря-2018» станут известны позже, после заседания судейской коллегии и подписания соответствующего протокола.

Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду Российского Военно-Морского флота представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124», и команда ВМС Республики Иран выступает на ракетном катере «Пейкан».