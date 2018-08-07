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Первое подразделение беспилотной авиации появится до конца текущего года в артиллерийском соединении ВВО
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Первое подразделение беспилотной авиации появится до конца текущего года в артиллерийском соединении ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Формирование данного подразделения позволит артиллеристам усовершенствовать систему ведения разведки, обнаружения целей, корректировки огня
До конца текущего года в артиллерийском соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, планируется сформировать первое подразделение беспилотной авиации.
Военнослужащие уже отправлены на обучение в Центр подготовки специалистов беспилотной авиации, на вооружение запланировано поставить аппарат семейства «Орлан-10».
Формирование данного подразделения позволит артиллеристам усовершенствовать систему ведения разведки, обнаружения целей, корректировки огня, существенно сократит время в промежутке обнаружения цели и начала выполнения огневых задач.
Стоит отметить, что после формирования подразделения БЛА к отработке совместных действий приступят расчеты буксируемых 152-мм гаубиц «МСТА» и РСЗО «Ураган».
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