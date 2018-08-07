Шойгу представил нового заместителя

Шойгу представил своего нового заместителя генерал-полковника Картаполова

"Хочу представить своего нового заместителя. В соответствии с указом президента РФ от 13 июля 2018 года генерал-полковник Картаполов Андрей Валерьевич назначен заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления вооруженных сил России", — сказал Шойгу.

Министр обороны выразил уверенность, что знания и опыт Картаполова позволят ему эффективно выполнять поставленные задачи.