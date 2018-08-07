Шойгу сообщил об изменениях в ВС РФ

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Шойгу сообщил о переориентации программ обучения в ВС РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Об этом глава российского оборонного ведомства сообщил в ходе селекторного совещания в Министерстве обороны РФ.
Программы обучения в Вооруженных Силах РФ на сегодняшний день практически полностью переориентированы на практическую составляющую. Об этом сообщили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«При этом стажировка слушателей и курсантов синхронизирована с мероприятиями боевой подготовки войск», — уточнил министр в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.
Шойгу также коснулся темы модернизации учебно-материальной базы вузов.
«Они (вузы) обеспечены современными и перспективными образцами вооружения на 62%, а к 2020 году этот показатель возрастет до 70% и более. К 1 сентября в электронном формате будут подготовлены свыше 70 базовых учебников и более 12 тыс. изданий», — констатировал он.
Отдельно министр обороны указал на масштаб реконструкции Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге, чьи воспитанники в новом учебном году получат 54 кабинета и лаборатории, три спортзала, площадки для занятия спортном, а также современные спальные и столовую.
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