Шойгу сообщил об изменениях в ВС РФ

Шойгу сообщил о переориентации программ обучения в ВС РФ

Об этом глава российского оборонного ведомства сообщил в ходе селекторного совещания в Министерстве обороны РФ.

Программы обучения в Вооруженных Силах РФ на сегодняшний день практически полностью переориентированы на практическую составляющую. Об этом сообщили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«При этом стажировка слушателей и курсантов синхронизирована с мероприятиями боевой подготовки войск», — уточнил министр в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

Шойгу также коснулся темы модернизации учебно-материальной базы вузов.

«Они (вузы) обеспечены современными и перспективными образцами вооружения на 62%, а к 2020 году этот показатель возрастет до 70% и более. К 1 сентября в электронном формате будут подготовлены свыше 70 базовых учебников и более 12 тыс. изданий», — констатировал он.