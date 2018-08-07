Модернизированный Ми-26Т2В впервые покажут на форуме «Армия-2018»

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в подмосковном парке «Патриот» 21-26 августа.

Модернизированный Ми-26Т2В впервые будет продемонстрирован на форуме «Армия-2018». Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Новейший тяжелый вертолет Ми-26Т2В, разработанный для Минобороны РФ , изготовлен на Ростовском вертолетном заводе ( «Росвертол» ). В конце августа он прилетит в подмосковный парк «Патриот» на Международный военно-технический форум «Армия-2018».

После мероприятия специалисты ВМЗ им. Миля проведут комплекс предварительных испытаний вертолета, после чего машину передадут военным для госиспытаний.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Вертолетов России» Андрея Богинского, модернизация Ми-26 повысит эффективность и надежность машины.

«Бортовое оборудование Ми-26Т2В сделает этот вертолет еще более эффективным и надежным даже при применении в условиях непогоды и сложного рельефа», — цитирует агентство Богинского.

По данным холдинга «Вертолеты России», Ми-26Т2В должен выполнять задачи в регионах со сложными физико-географическими и климатическими условиями в дневное и ночное время, по оборудованным и необорудованным трассам, а также в условиях огневого и информационного противодействия противника.

У модернизированного вертолета имеется современный интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который упрощает процесс пилотирования. Кроме того Ми-26Т2В оснащен новейшим комплексом БРЭО и цифровым пилотажным комплексом, в кабине также имеются цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, снижающие нагрузку на летный экипаж.

Вертолет получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск», который обнаруживает угрозу и противодействует атакующим средствам с инфракрасными головками самонаведения. Светосигнальное оборудование Ми-26Т2В адаптировано под очки ночного видения, в кабине установлены энергопоглощающие кресла. Также в модернизированном вертолете улучшена система навигации, спутниковых средств связи и аварийно-спасательного оборудования.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в подмосковной Кубинке в парке «Патриот» 21-26 августа. Он будет состоять из выставочной, научно-деловой и демонстрационной программ. На одной площадке соберутся производители оружия и заказчиков, представители Министерства обороны России, а также специалисты научно-исследовательских институтов, гражданских и военных высших учебных заведений.