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Почётный президент «МАКС» рассказал о преимуществах нового Ту-22М3М
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Почётный президент «МАКС» рассказал о преимуществах нового Ту-22М3М 

Говорит Москва 15 часов назад
Фото: Говорит Москва
Самолёт собираются презентовать 16 августа в Казани. Также там пройдут его испытания. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» почетный президент авиасалона «Макс» Магомед Толбоев, изменения в Ту-22 М3М коснутся не только его компьютерного оснащения, но и лётных характеристик.
«Увеличивается тяга двигателя, уменьшается расход топлива. Меняется авионика, ставится цифровая система управления, радиооборудование. Все это уже становится другого поколения. Меняется система управления боевыми средствами. Это уже совсем другой самолёт».
Интерфакс сообщает, что по официальным данным у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.
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