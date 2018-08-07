Почётный президент «МАКС» рассказал о преимуществах нового Ту-22М3М

Самолёт собираются презентовать 16 августа в Казани . Также там пройдут его испытания. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» почетный президент авиасалона «Макс» Магомед Толбоев, изменения в Ту-22 М3М коснутся не только его компьютерного оснащения, но и лётных характеристик.

«Увеличивается тяга двигателя, уменьшается расход топлива. Меняется авионика, ставится цифровая система управления, радиооборудование. Все это уже становится другого поколения. Меняется система управления боевыми средствами. Это уже совсем другой самолёт».