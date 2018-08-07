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Появилось фото МиГ-31БМ с новыми ракетами
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Появилось фото МиГ-31БМ с новыми ракетами 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Российская Газета
В Сети появилась фотография модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, несущего, в том числе, и две новые ракеты Р-77-1 (РВВ-СД) класса «воздух-воздух» средней дальности с активным радиолокационным самонаведением.
Здесь примечательно то, что ранее на просторы интернета попадали снимки, где аналогичные ракеты несут истребители Су-35С и Су-57, а также бомбардировщик Су-34.
Р-77-1 — это модификация ракеты Р-77, принятой на вооружение еще в 1994 году. Изначально дальность ее полета составляла 100 километров при скорости в четыре Маха. В модернизированном варианте, испытания которого завершились в 2013 году, дальность поражения выросла до 110 километров, при этом цель может находиться на высоте в диапазоне от 20 метров до 25 километров.
"Умная" начинка обеспечивает точность попадания в любое время суток, на всех ракурсах и в условиях радиоэлектронного противодействия. Бросающейся в глаза особенностью данных ракет являются и решетчатые аэродинамические рули на хвосте.
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