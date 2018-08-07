Telegraph: Великобритания и Норвегия решили совместно отслеживать российские подлодки

ТАСС , 7 августа. Вооруженные силы Великобритании Норвегии решили объединить усилия в отслеживании российских подлодок с помощью приобретаемых у США патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на минобороны королевства.

"Великобритания будет осваивать вместе с Норвегией способы совместного использования возможностей морской разведки и противолодочных боевых действий самолета морского патрулирования P-8A для улучшения безопасности в Северной Атлантике, повышая тем самым безопасность НАТО ", — рассказал изданию официальный представитель британского минобороны

Лондон приобретает у США в общей сложности девять самолетов P-8A, а Осло — пять, что отражает «изменяющуюся ситуацию в области безопасности» в Северной Атлантике, приводит издание выдержки из совместного заявления Великобритании, Норвегии и США.

Первый из таких самолетов, предназначенных для обнаружения подлодок и надводных кораблей противника, разведки и участия в спасательных операциях, поступит в Великобританию в следующем году. Его разместят на базе британских ВВС недалеко от города Лоссимут в Шотландии, где также будет оказываться оперативная и материально-техническая поддержка норвежским самолетам.